«Сад-огород» и «Лучшее ветеранское подворье». Начинается прием заявок на смотры-конкурсы

«Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района приглашает опытных мозырян старшего возраста принять участие в ежегодном смотре-конкурсе «Сад-огород» и «Лучшее ветеранское подворье».

Смотр-конкурс «Сад-огород» и «Лучшее ветеранское подворье» проводится ежегодно и уже стал местной традицией. Заявки обычно подают от 10 до 15 участников. Главное требование – эстетическое оформление и творческий подход в оформлении предоставляемых материалов. Желающих принять участие в конкурсе просят направить фотографии своих приусадебных, садово-огородных участков цветов, собранного урожая по адресу пл. Горького, 7 или на электронную почту [email protected] Время еще есть. Конкурс продлится до 25 сентября. Все участники, занявшие призовые места в смотре-конкурсе будут награждаться грамотами и памятными призами. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 22-52-60, 22-52-69, 22-52-71.