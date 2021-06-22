22 июня ежегодно в Беларуси отмечается траурная дата – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Нынешнее мероприятие особенное – 80 лет прошло с начала исторической трагедии, трагедии многих народов. Самая кровопролитная самая жестокая за всю историю человечества война. Объединила белорусов Всереспубликанская минута молчания, которая прошла в полдень. Мозыряне, представители общественных организаций, предприятий, студенты и учащиеся учреждений образования собрались на кургане Славы, чтобы почтить память погибших. Несмотря на то, что прошло 80 лет, Никто не забыт, ничто не забыто! Митинг–реквием «Память сердца» завершился возложением цветов.
Рубрика: Новости
Мозыряне присоединились к Всебелорусской минуте молчания
22 июня 2021, 17:47