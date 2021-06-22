Мозыряне присоединились к Всебелорусской минуте молчания

22 июня ежегодно в Беларуси отмечается траурная дата – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Нынешнее мероприятие особенное – 80 лет прошло с начала исторической трагедии, трагедии многих народов. Самая кровопролитная самая жестокая за всю историю человечества война. Объединила белорусов Всереспубликанская минута молчания, которая прошла в полдень. Мозыряне, представители общественных организаций, предприятий, студенты и учащиеся учреждений образования собрались на кургане Славы, чтобы почтить память погибших. Несмотря на то, что прошло 80 лет, Никто не забыт, ничто не забыто! Митинг–реквием «Память сердца» завершился возложением цветов.