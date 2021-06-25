25 июня в исполкоме прием граждан проведет заместитель Премьер-министра Республики Беларусь заместитель Назаров Юрий Викторович

25 июня 2021 года с 10.30 до 12.00 в Мозырском райисполкоме выездной прием граждан проведет Назаров Юрий Викторович, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь по вопросам развития промышленности, энергетического комплекса, энергоэффективности, стандартизации, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности. Предварительная запись на прием 22 июня (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), 23 июня (с 9.00 до 13.00) по телефонам: 30-01-07; 30-01-17; 30-01-16