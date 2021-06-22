Первые шаги в большой спорт. «Забег в ползунках»

В минувшую субботу в спортивно-техническом клубе «Старт» прошло одно из самых ярких соревнований, которое организует профсоюзная организация Мозырского НПЗ. «Забег в ползунках» традиционно собирает десятки маленьких участников и многочисленные группы поддержки.

Это, пожалуй, самое позитивное спортивное соревнование. Здесь царит не соревновательный дух, а скорее умиление и ласковая поддержка начинающих спортсменов. Три возрастные категории: ползунки, ходунки и бегунки. Самых юных спортсменов, которые передвигаются ползком, двигаться к финишу как только не стимулировали родители: погремушками, гаджетами, сладостями. Однако малыши, которые только начинают познавать мир, всячески отвлекались, к цели пришли не все. Но и цель в этом соревновании – не победить, а поучаствовать.

Ходунки и бегунки более осознанно подошли к соревнованию, но все же дети есть дети. Кстати, многие дети нпзовских спортсменов. Как, к примеру, семья Григорович. А малыши делают свои первые шаги в большой спорт. Участников поддерживали мамы, папы, дедушки, бабушки, старшие сестры и братья.

«Забег в ползунках» – это традиционное мероприятие профсоюзной организации Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В конце соревнования – награждение победителей. К слову, подарки получили все юные участники, а зрители получили многочисленные положительные эмоции.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ