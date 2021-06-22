22 июня. 4 часа утра. Митинг на Кургане Славы

В Мозыре 22 июня отдали дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. Она началась ровно 80 лет назад и оставила печальный след в истории практически каждой белорусской семьи. Несколько лет подряд мозыряне в этот день собираются на Кургане Славы ровно в 4 утра.

Война началась на рассвете. 22 июня в 4 часа утра над украинским Киевом прогремели звуки артиллерии и реактивных минометов. Фашисты рассчитали точно, в такое раннее время спят и взрослые, и дети. А значит, нападение будет вдвойне неожиданным. Но именно белорусы приняли на себя первый и самый мощный удар вермахта в первый день войны. Стойкой преградой на пути врага встала Брестская крепость. Фактически уничтожена оказалась Лида. До белорусского Полесья немцы добрались позже, но встречать 22 июня в знаковое время, в знаковом месте – давняя традиция жителей Мозыря.

На Кургане Славы всегда особая атмосфера. Здесь и подвиг, и скорбь, и память, и самые жестокие уроки, которые могла преподнести жизнь.

Среди участников памятного митинга – ученики кадетских классов, представители трудовых коллективов, общественных организаций, военнослужащие. Символично присутствие пограничников: тогда, 80 лет назад, первыми под удар попали именно защитники государственной границы. А еще командирские жены и дети. У современных солдат и офицеров традиция вспоминать тех, кто в 1941-м защищал западные рубежи, тоже сохраняется.

«Священная война» – своеобразный гимн защиты Отечества. Если исполняли на фронтах. С ее помощью поддерживал высокий боевой дух в войсках. С ней шли в тяжелые оборонительные бои. В 2021-м легендарную песню мозыряне поют уже под мирным небом над головой.

«Мы помним!», говорим спустя 80 лет с начала войны. «Мы помним!» и про великую Победу, и про освобождение, и про суровую цену, которую пришлось заплатить. К братской могиле ярким покрывалом ложатся живые цветы. Рядом – лампадки с живым огнем. Они освещают Курган Славы вместе с рассветными лучами солнца. 22 июня – день, когда щемит в душе у каждого. У каждого, кто помнит. У каждого, кто передаст эту память своим детям, внукам, правнукам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, Юрий Горобец. ТКМ