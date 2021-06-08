Стать автором лучшего фото в стране и получить ценный подарок. Стартовал республиканский фотоконкурс «Сэлфі & фота з вышыванкай»

Стартовал республиканский фотоконкурс «Сэлфі & фота з вышыванкай». В этом году участвовать можно в любой из семи номинаций: «Фото малыша в вышиванке», «Фото влюбленных в вышиванке», «Молодежь в вышиванке», «Вышиванка и государственный флаг», «Флаг моей страны», «Сэлфи-фото». Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету в социльной сети ВКонтакте до 23 июня и прикрепить к ней свои крутые фото. Для участия в номинации «Сэлфи-фото» также до 23 июня размещайте фото в личном профиле в Инстаграм с указанием хэштегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки #мойсцяг и отметкой официального аккаунта БРСМ @brsm_by. Победителей конкурса определят в каждой номинации, + победитель зрительского голосования в сети интернет.