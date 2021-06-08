Площадь Ленина претерпела большие изменения. Произошли значимые изменения в организации дорожного движения. Однако есть водители и пешеходы, которые ездят и ходят по-старому, тем самым попадают в разряд нарушителей.
Пятачок около площади Примостовая. Излюбленное место парковки. Кто-то останавливается за вкусным кофе, кто-то проявить фотографии или сходить в зоомагазин. Однако стоять автотранспорту здесь запрещено. Александр Михайлович попал в разряд нарушителей. Между площадями Примостовой и Ленина есть несколько мест, где парковка официальна разрешена. К примеру, возле библиотеки, возле торгового центра «Галерея». Нарушение правил остановки и стоянки – одно из самых распространенных. Нарушители, которые попались в рамках нынешнего рейда, отделались устным предупреждением.
В целом, мозыряне болезненно восприняли преобразования. Водители не пропускают пешеходов, пешеходы по-прежнему ходят по натоптанным тропам. К примеру, переход от Доски почета к магазину «Евроопт» убрали, однако привычка осталась. Неудобство есть и для водителей, система разворотов не всегда удобна. Поступают жалобы от всех участников дорожного движения. В связи с этим, возможно, после сентября этого года, будут внесены корректировки в организацию движения. Раньше сделать это невозможно. Так как со времени реализации проекта должен пройти год.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Неудобная парковка, но по прававилам. Рейд ГАИ
Площадь Ленина претерпела большие изменения. Произошли значимые изменения в организации дорожного движения. Однако есть водители и пешеходы, которые ездят и ходят по-старому, тем самым попадают в разряд нарушителей.