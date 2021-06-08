Неудобная парковка, но по прававилам. Рейд ГАИ

Площадь Ленина претерпела большие изменения. Произошли значимые изменения в организации дорожного движения. Однако есть водители и пешеходы, которые ездят и ходят по-старому, тем самым попадают в разряд нарушителей.

Пятачок около площади Примостовая. Излюбленное место парковки. Кто-то останавливается за вкусным кофе, кто-то проявить фотографии или сходить в зоомагазин. Однако стоять автотранспорту здесь запрещено. Александр Михайлович попал в разряд нарушителей. Между площадями Примостовой и Ленина есть несколько мест, где парковка официальна разрешена. К примеру, возле библиотеки, возле торгового центра «Галерея». Нарушение правил остановки и стоянки – одно из самых распространенных. Нарушители, которые попались в рамках нынешнего рейда, отделались устным предупреждением.

В целом, мозыряне болезненно восприняли преобразования. Водители не пропускают пешеходов, пешеходы по-прежнему ходят по натоптанным тропам. К примеру, переход от Доски почета к магазину «Евроопт» убрали, однако привычка осталась. Неудобство есть и для водителей, система разворотов не всегда удобна. Поступают жалобы от всех участников дорожного движения. В связи с этим, возможно, после сентября этого года, будут внесены корректировки в организацию движения. Раньше сделать это невозможно. Так как со времени реализации проекта должен пройти год.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ