В Мозыре начали работать еженедельные молодежные площадки.

В сезоне-2021 возвращаются молодежные площадки, место для энергичных, креативных, творческих, спортивных ребят и девушек Мозыря. Один раз в неделю, по пятницам, все желающие – родители с детьми, школьники, учащиеся колледжей, студенты, сотрудники предприятий и организаций, фрилансеры, — могут присоединиться к проекту в качестве зрителей, поучаствовать в различных конкурсах и состязаниях. По опыту прошлых лет, каждую неделю организаторы площадок готовят новую программу: мастер-классы и мини-концерты, вокал и танцы, спорт и театр. Место проведения – территория выставочного комплекса «Мозырский замок». Программу можно узнать в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодежь Мозыря».