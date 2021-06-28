Олимпийский квест фестиваля «Вытокi»

История, культура, спорт. Три кита, на которых держится фестиваль «Вытокi». И третий день посвятили именно спортивным достижениям. Юные гости праздника проходили настоящий Олимпийский квест, наградой за который стал ценный подарок в виде фитнес-браслета.

Свой, возможно самый первый, шаг к Олимпу сделали тысячи участников квеста, который так и назывался – «Олимпийский». Всего на центральной площади расположились 21 площадка, куда выстраивались длинные очереди.

Чтобы получить приз, нужно было пройти 15 заданий – по одному от каждого вида спорта. За успешное выполнение трюков и элементов ставилась печать на карте участника. На финише организаторы вручали ценный приз.