Финальный день фестиваля «Вытокi. Крок да Алімпу» собрал в центре Мозыря тысячи участников. Главная задача самого интересного форума этого года – показать разные регионы Беларуси во всем их многообразии. Мозырянам, в этом плане, есть чем гордиться, и чем удивить гостей.

Ставший национальным брендом, культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» подарил участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. В третий финальный день центром притяжения взрослых и детей стали городская набережная и главная площадь Мозыря. Попробовать себя в олимпийских видах спорта, по новому взглянуть на собственные возможности и свою Малую Родину. Все это и не только – о «Вытокi. Крок да Алiмпу».