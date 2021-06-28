На главной сцене фестиваля подвели итоги конкурсов юных художников и молодых исполнителей.

Размах спортивно-культурного мероприятия в Мозыре впечатлил даже бывалых! Анимационные игры и квесты, лаунж-зоны, флэш-мобы, арт-выставка, танцевальные и вокальные мастер-классы. Весь день работал фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды». Представить свои работы на «Вытокi» приехали ремесленники со всей страны.

Вокальный конкурс молодых исполнителей прошел на главной сцене фестиваля «Вытокi». В жюри вокального конкурса – звезды белорусской эстрады. Уровень исполнительского мастерства конкурсантов со всей Гомельской области оценивали певицы Жанет, Гюнешь и Зина Куприянович, Ирина Дорофеева, Валерий Шмат.

По сложившейся традиции, наградили также лучших юных художников региона – победителей еще одного проекта фестиваля, конкурса детских рисунков. Призы от соорганизатора «Вытоков» — галереи «Арт Хаос», — вручили родителям юных дарований. Вместе с памятными подарками творческие ребята – вокалисты и художники, — получили возможность дальнейшего развития.