Нет наркотикам! С 1 июня в Гомельской области стартует специальная программа «Мак».

Ежегодно на территории Гомельской области с 01 июня по 15 сентября проводится специальная программа «Мак», главные задачи – выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, блокировка доступа наркопотребителей к дикорастущим зарослям конопли, а также осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения. В 2020 году сотрудники органов внутренних дел Гомельской области уничтожили 876 незаконных посевов наркосодержащих растений, из которых 74 составляют факты произрастания мака и 802 – дикорастущей конопли. Уничтожено 0,3 тонны мака и более 92 тонн конопли. Общая площадь уничтоженных мест произрастания наркосодержащих растений составила более 70 Га. К административной ответственности за посев и выращивание наркосодержащих растений привлечено 177 лиц.