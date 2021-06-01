В Мозыре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 11-летняя девочка

Вечером 30 мая на улице Пролетарская возле фабрики «Надекс» автомобиль, двигающийся с площади Примостовая, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить детей. В это время на попутной соседней левой полосе двигался Форд Гелакси, водитель которого не предпринял мер к остановке, в итоге совершил наезд на ребенка. 11- летняя девочка была госпитализирована. ГАИ проводит проверку.