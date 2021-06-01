Праздник детства в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с Днем защиты детей поздравили представители депутатского корпуса и отдела образования.

Коллектив «Вясёлка» центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации сегодня срывал овации! В Международный день защиты детей воспитанники ЦКРОиРа принимали гостей и подарки, но самый большой сюрприз подготовили сами. В состав ансамбля входят дети с тяжелыми нарушениями развития и их педагоги. Вместе они представили музыкально-танцевальную программу, которая не могла не вызвать восхищения!

В репертуаре «Вясёлки» — и каверы на известные композиции, и авторские песни. Гостей праздника, без сомнения, тронула одна из них – посвященная Великой Победе. Мы уверены, если бы коллективу пришлось выступать перед конкурсным жюри, то обязательно были бы отмечены «высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры». В Международный день защиты детей талантливые ребята подарили настоящий праздник себе и окружающим.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ