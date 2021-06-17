Молоко начинается с воспроизводства. Семинар-практикум под патронажем «Гомельгосплемпредприятия»

В этом зале говорили на одном языке. Человеку стороннему трудно понять смысл специальных терминов. Но суть семинара-практикума, который проводило «Гомельгосплемпредприятие», ясна сразу. Молоко начинается с воспроизводства. С выращивания телочки, доведения ее до нужной кондиции, своевременного и эффективного ее покрытия, получения здорового теленка. Уже давно подмечено: если в хозяйстве сильна группа «осеменатор + ветврач-гинеколог +зоотехник-селекционер», то там и надои высокие, и приплод есть. Елена Леонидовна Койпаш генеральный директор РСУП «Гомельгосплемпредприятие», отметила – специфическая тема – покрытие коров, стельность, отел, пожалуй, одна из самых важных в животноводстве. И за процессом специалисты должны правильно следить на всех этапах. Кстати, журнал стельности у буренок по объему не меньше карты беременной. И также тщательно должен вестись и заполняться. Вообще, стельность, или беременность, у крупного рогатого скота длится, как и у человека, 9 месяцев. Бывают и исключения. На всех нюансах специалисты останавливались детально и подробно.

После теории – практика. На новой ферме в Криничном. Кстати, современные буренки проходят процедуру ЭКО, их искусственно осеменяют, а еще для них предусмотрен декретный отпуск, за два месяца до родов корову помещают в своеобразный санаторий. Обязательное УЗИ на современной аппаратуре, причем несколько раз. После того, как буренка отелится, сразу же возвращается к, так сказать, своим профессиональным обязанностям. Эти малыши-бычки появились на свет 15 июня, в день проведения съемки. Им нет еще и дня, но на ногах стоят вполне уверенно. Значит, здоровое потомство, которое может дать только здоровая корова. Телята пока находятся в яслях, после их постепенно переводят в секции для подростков, место жительства в пределах фермы буренки меняют несколько раз. Соблюдение технологий – залог успеха сельского хозяйства. «Гомельгосплемпредприятие» выступает организатором проведения подобных мероприятий. Обменятся опытом даже в рамках одного района, освежить полученные ранее знания и, конечно же, получить новые. Планируется, что подобные встречи пройдут во всех районах Гомельщины.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ