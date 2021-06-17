Лето – горячая пора для сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Во время каникул увеличивается число правонарушений, которые совершают подростки

Лето – горячая пора для сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Каникулы, много свободного времени, и как следствие – увеличивается число правонарушений, которые совершают подростки. Подробности далее.

Когда ребенок предоставлен сам себе, это чревато неприятными последствиями. Летом, когда у детей много времени, а у взрослых наоборот недостаточно времени, чтобы за ними присматривать, увеличивается количество правонарушений, которые совершают несовершеннолетние. Милиционеры уверены, главная профилактика детской преступности на каникулах – это организовать полезную занятость. Лето – это маленькая жизнь. Купание в водоемах, прогулки в лес, катание на велосипедах, в целом, исследование ранее неизвестных мест. Но и тут есть свои подводные камни. Сотрудники ИДН говорят, детям постоянно нужно напоминать правила безопасного поведения, рассказывать, призывать к осторожности. И, конечно, детей нужно контролировать. Как один из вариантов организации полезной занятости детей – это школьные лагеря. Их посещают и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, в качестве гостей. Милиционеры проводят профилактические лекции, рассказывают, чем чреваты правонарушения и в целом, как себя вести, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Кстати, 19 июня сотрудники ИДН отмечают свой профессиональный праздник.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ