15 лет лишения свободы. Мозырянин организовал бизнес по продаже психотропов, в качестве курьеров привлек несовершеннолетних

19- летний мозырянин решил заработать продажей психотропов. Молодой человек несколько месяцев работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Он получал крупные партии, фасовал их на мелкие дозы и делал закладки в Жлобинском, Светлогорском и Мозырском районах. Бизнес разрастался, поэтому решил нанять курьеров. Ими стали подростки 15 и 16 лет. Они помогали фасовать и раскладывать запрещённые вещества в тайниках. За работу они получали психотропы. Организатор и курьеры были задержаны 13 июня. У старшего из них обнаружили более 40 пакетиков с пара-метилэфедроном. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершённый организованной группой. Им грозит до 15 лет лишения свободы.