«Не оставляйте детей одних!» и «Каникулы без дыма и огня!». Спасатели проводят профилактические мероприятия

Лето – время отдыха, но не для спасателей. Заботясь о безопасности детей, работники МЧС проводят профилактические мероприятия под названием «Не оставляйте детей одних!» и «Каникулы без дыма и огня!». Первый этап – работа со взрослыми: встречи с педагогами и выступления на родительских собраниях.

Что касается многодетных семей, то с некоторыми из них спасатели пообщались по телефону, а некоторым отправили письма в рамках акций «На связи спасатели» и «Безопасная корреспонденция МЧС». А чтобы охватить профилактикой как можно больше людей, спасатели заручились поддержкой служб доставки, в числе которых – автомагазины торгового предприятия «Припятский альянс», службы «Е-доставка» и Белпочты, мероприятие поддержали и некоторые пиццерии. С помощью курьеров, полезная информация вместе с продуктами питания и пиццей доставлялась прямо в квартиры.