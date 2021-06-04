Экзамен в ритме танца для выпускников «Палеской Зорачкi» прошел на сцене ГДК

«Семья – это жизнь моя». Это не только социальный проект, своеобразное музыкальное театрализованное представление, но и последний экзамен в ритме танца для выпускников «Палеской Зорачкi». Для них в ГДК прошел свой выпускной вечер.

Порой не самые радостные детские истории в театрализованном музыкальном исполнении, которые воплощают непрофессиональные актеры. В числе их – воспитанники «Палеской Зорачкi», их родители, а также учителя и директора школ. Своя роль досталась и священнослужителю – отцу Сергию. Появившийся по инициативе районных властей проект «Семья – это жизнь моя» на сцене городского дворца культуры идет уже чуть больше года, за это время став творческой экспериментальной площадкой. С каждым концертом появлялись новые музыкальные номера, корректировался состав актеров, отчего каждое новое выступление по праву можно было бы назвать премьерой. Не удивительно, что именно с этим необычным проектом «Палеская Зорачка» завершает свой концертный сезон, принимая заслуженные поздравления.

Благодарности и почетные грамоты из рук районных властей. Кстати под их патронажем в «Палеской Зорачке» в этом году открылся обновленный балетный зал. В числе награжденных – родители воспитанников, а также уже состоявшиеся «полесские звездочки» – выпускницы Алиса Балина и Алина Вишневская. Для них это выступление – самый настоящий творческий экзамен, после которого только и остается, что сокрушаться: «куда уходит детство…». На год повзрослевшие актеры, пусть некоторым в скором времени и придется выбрать свой следующий шаг на творческом пути. С легкой грустью искренне со сцены они не раз еще будут признаваться, что «Палеская Зорачка» стала для них самой настоящей семьей, словно напоминая «Семья – это жизнь моя».

Вячеслав Приписнов.ТКМ