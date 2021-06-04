Мозырская районная организация РОО «Белая Русь» сообщает об очередном приеме граждан

9 июня 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проведет Бернацкий Василий Викторович – начальник Мозырского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», депутат Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. Время приема с 11 до 13 часов. Предварительная запись по телефону 25-37-17 с 9 до 11 часов.