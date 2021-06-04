Мозырский нефтеперерабатывающий завод 1 июня приступил к плановому капитальному ремонту. Некоторые технологические установки были остановлены раньше, чтобы оптимизировать трудовые ресурсы подрядных организаций, задействованных в процессе капремонта. Установка гидроочистки дизельного топлива была остановлена с первого числа. Сейчас на ней идет замена катализаторной системы. Той самой, которая непосредственно учувствует в процессе очистки топлива от серы для получения продукции стандарта Евро-5. Весь процесс на этой установке, как и в целом весь капитальный ремонт на заводе, должен быть завершен в течение 30 суток. Всего для проведения капремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем остановлено порядка 30 объектов. Капитальный ремонт на заводе – мероприятие ежегодное. В то время как половина завода останавливается, другая половина работает. Соответственно, примерно вдвое, снижается и загрузка. В свою очередь, производственный план апреля-мая был скорректирован в пользу увеличения объемов переработки. Благодаря большому резервуарному парку, накопленным запасам, как на предприятии, так и у покупателей, какой-то стрессовой нехватки топлива удается избежать. Следующий капитальный ремонт остановленных сегодня объектов ожидается через два года. В следующем году из производственной цепи для ремонта выведут оставшиеся установки. А это значит, что как только закончится этот плановый капремонт, начнется подготовка к следующему.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ