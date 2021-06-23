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Рубрика: Новости

Депутаты, председатели сельских советом на месте знакомились с местной инфраструктурой. Прудок принимал гостей

23 июня 2021, 18:13

Практика работы Прудковского сельского исполкома, структурных подразделений райисполкома, районных служб Мозырщины по вопросам жизнеобеспечения населения рассмотрели на семинаре, который прошел на территории совета. Насколько удобно и комфортно живется людям на районе и что делается для того, чтобы свести к нулю разницу между жизнью на селе и в городе?

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