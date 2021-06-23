ГАИ проводит профилактическую акцию «Юный велосипедист»

Во время летних каникул госавтоинспекторы акцентируют свое внимание на юных велосипедистах. С 22 по 27 июня пройдет тематическая профилактическая акция. Если за январь-май этого года ДТП с участием детей-велосипедистов зарегистрировано не было, то всего за первые 16 дней июня на дорогах области уже совершено 2 таких дорожных происшествия. В Лельчицах 9-летняя девочка внезапно выехала на проезжую часть и оказалась под колесами автомобиля. А в Жлобинском районе 15-летний подросток, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и попал под мусоровоз. ГАИ напоминает основные правила безопасной езды на велосипеде: всегда использовать шлем, выезжать только на исправном велосипеде, проверять тормоза и руль, в темное время суток использовать световозвращающие элементы и самое главное – неукоснительно соблюдать дорожные правила! В случае ДТП или падения, он сохранит Вам жизнь. Также госавтоинспекторы напоминают, до 14 лет ребенок не должен ездить по дорогам без сопровождения взрослых!