Мозырскому онкодиспансеру – 75 лет

75-летний юбилей сегодня отмечает коллектив Мозырского онкологического диспансера. Его большая и длинная история состоит из сотен маленьких, но важных историй тяжелой болезни и борьбы за здоровье и жизнь. Прямо сейчас смотрите большой репортаж о героях нашего времени – врачах-онкологах.

История Мозырского онкологического диспансера началась через год после Великой Победы. Тогда в столице Полесья открылись два небольших кабинета, в которых начали принимать больных со специфическим диагнозом. У истоков развития онкологической службы Мозыря стоял Яков Исаакович Куперман – легенда медицины. За 75 лет в Мозырском онкодиспансере сменилось не одно поколение врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. У каждого нынешнего сотрудника был или есть свой наставник. Тот, кто передал не только профессиональные знания, но особое бережное отношение к пациентам.

Во время съемки репортажа о чутком отношении к пациентам онкологи говорили не единожды. Ведь, возникая часто неожиданно, злокачественные новообразования нередко не поддаются лечению или лечатся с большим трудом. И порой это приравнивается к чуду. Потому больные со страшным диагнозом с надеждой смотрят на врачей, ожидая от них прорыва в лечении коварной болезни.

У каждого онкопациента – своя история болезни. Всех объединяет борьба за здоровье, которую они ведут вместе с профессиональной командой медиков. Доктора этого учреждения признаются, слова «болезнь отступила» — как доза адреналина. После которой желание работать в разы усиливается. Помимо консультаций и оперативного лечения в диспансере есть палаты для тех, кто приходит днем и получает поддерживающее лечение. При химиотерапии обстановку в палатах медики стараются сделать максимально комфортной. Негласное местное правило – на работу только с улыбкой.

Первые операции в далеких 40-50-х годах мозырские онкологи выполняли в условиях, которые сейчас сложно представить. Современный диспансер имеет статус межрайонного, и в год обслуживает больше двадцати тысяч человек. Мозыряне стремились сконцентрировать в одном месте квалифицированные медицинские кадры, оснастить помещения современной диагностической и лечебной аппаратурой. С 2004 года, когда диспансер обрел постоянную прописку на Малинина, 9, он серьезно преобразился. В том числе, и в плане техники и технологий. Но во все времена главный совет от онкологов прост – удобряйте жизнь позитивом. Кстати, есть в современном онкодиспансере и своя психологическая служба. Специалисты работают и с медиками – спасают от выгорания, и с пациентами, и с их родственниками.

Отдельно расположены радиологический корпус и клиническая лаборатория диспансера. Именно в этом кабинете исследуют материалы, взятые в результате пункции опухолей или лимфоузлов в поликлинике или операционной, соскобы с поверхности кожи. Здесь проводится скрининг рака шейки матки: материал привозят из гинекологических кабинетов Мозыря и ближайших населенных пунктов. На вооружении лаборантов – старые добрые микроскопы и мощные анализаторы.

В святую святых – операционную, — вход посторонним воспрещен За этими дверями, в буквальном смысле, вершатся судьбы людей. Онкология всегда звучит как приговор. Во всяком случае, воспринимается именно так. Но здесь многим дают шанс на вторую жизнь. Да, спасти абсолютно всех онкобольных врачам даже в XXI веке не удается. Это все-таки не простуда и не растяжение связок. Но если бы за все 75 лет истории Мозырского онкодиспансера каждый пациент написал «Спасибо Вам за продленную жизнь», мы уверены, вышел бы многотомник…

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ