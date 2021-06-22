22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания. Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату может каждый. В 12.00 нужно остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов. За годы Великой Отечественной войны в Беларуси было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, более 9 тысяч деревень. Людские потери составили 2,4 миллиона человек. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной в Мозыре основной площадкой станет мемориальной комплекс Курган Славы. На рассвете там соберутся дети и взрослые, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. В этот же день молодежные акции пройдут по всей Гомельской области.