18 июня на городском пляже 7-летняя девочка едва не стала жертвой реки. Ее спас дежуривший сотрудник ОСВОДа

18 июня на городском пляже едва не произошла трагедия. 63-летняя пенсионерка отдыха с двумя внучками, 7 и 8 лет. Женщина отвлеклась на младшего ребенка. В это время старшая девочка ходила по косе, после оступилась и попала в яму. Все произошло молниеносно, и по счастливой случайности это заметил спасатель ОСВОДа, который и вытащил перепуганного ребенка.

Аномальная жара, народ тянется к воде. Уже по республике многочисленные жертвы, среди которых, как взрослые, так и дети. ОСВОД в режиме боеготовности. На нынешней неделе температура будет за 30. Спасатели призывают к предельной осторожности.

Сотрудники ОСВОДА проводят рейды. Также в популярных местах отдыха, это правый и левый берега Припяти, дежурят и сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Как известно, часто к трагедии на воде приводит алкоголь. С начала июня милиционеры на пляже составили 6 протоколов за распитие спиртного на пляже. В РОВД напоминают, помимо беспечности это еще и правонарушение, за которое предусмотрен штраф до 8 базовых величин.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ