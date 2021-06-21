В минувшую пятницу автомобиль БМВ врезался в осветительную мачту на площади Примостовая. Водитель пытался сбежать

О ДТП, которое произошло 18 июня ближе к полуночи, до сих пор напоминает покореженное ограждение. Судя по активности в городских пабликах, у аварии было немало зрителей, которые снимали фото и видео. В милиции сообщили подробности. Мозырянин, 1980 года рождения, управляя автомобилем БМВ, выбрал неправильную скорость, не учел технические характеристики машины, потерял контроль над транспортным средством, врезался в осветительную мачту, металлическое ограждение и рейсовый автобус. ДТП произошло на площади Примостовая недалеко от автобусной остановки. Водитель попытался сбежать с места аварии. Его задержали в районе центра занятости сотрудники патрульно-постовой службы милиции. По внешним признакам, парень находился в состоянии алкогольно опьянения. От медосвидельствования отказался. Согласно административному кодексу, отказ от освидетельствования на определение состояния алкогольного опьянения для водителя влечет такие же правовые последствия, как и управление в состоянии опьянения. За это предусмотрен штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.