В Мозырском Центре творчества детей и молодежи прошло заседание областного совета директоров многопрофильных учреждений дополнительного образования. Подвести итоги года, поделиться опытом и поставить задачи на будущий учебный год собрались руководители со всей Гомельщины.

В Мозырском Центре творчества детей и молодежи радушно встречали гостей со всей Гомельщины. Здесь прошло заседание областного совета директоров многопрофильных учреждений дополнительного образования. Коллеги из разных уголков области приехали, чтобы проанализировать деятельность учреждений за прошедший учебный год, наметить пути дальнейшего развития. И Мозырь, как место для проведения выездного заседания, был выбран не случайно. Задача мозырян – презентовать опыт работы Центра творчества детей и молодежи по продвижению имиджа учреждения. Безусловно, у Мозырского центра есть свое лицо. Есть свой слоган и свой символ. Причем, формирование имиджа началось задолго до открытия помещений центра после реконструкции. А в новых помещениях собственный стиль проявился еще ярче. Мозырский центр творчества детей и молодежи посещает 1640 ребят. И теперь им не приходится ютиться в тесных помещениях. Для дополнительных занятий ребята размещаются в нескольких зданиях: в бывшем суде на Саета, непосредственно в этом здании на Ленинской, есть филиал на Фрунзе и комнаты школьника. Гости смогли своими глазами увидеть условия, в которых обучаются мозырские дети. Заседание стало еще и широкой площадкой для обмена опытом. Были запланированы различные мастер-классы, пленэры и круглый стол. На базе нового, 41 детского сада провели презентацию школы раннего развития и продемонстрировали работу с современным оснащением.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ