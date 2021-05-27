В суде Мозырского района началось рассмотрение громкого коррупционного уголовного дела. Обвиняемые — руководитель открытого акционерного общества и директор частной компании.

Суд Мозырского района начал рассмотрение уголовного дела о коррупции. Обвиняемых – двое. Оба были задержаны в октябре прошлого года с поличным при передаче и получении взятки. 32-летний директор строительной фирмы заплатил больше четырех тысяч рублей, чтобы выиграть тендер на проведение ремонтно-монтажных работ. Но его сделка с 45-летним руководителем акционерного общества не удалась.

В ходе следствия над обвиняемым в получении взятки был установлен ущерб в сумме больше 14-ти тысяч рублей. До суда он был заключен под стражу, и на заседания доставляется конвоем. У второго фигуранта – подписка о невыезде и надлежащем поведении. К слову, за 4 месяца этого года следственные подразделения УСК по Гомельской области возбудили 31 коррупционное уголовное дело. 10 из них – по факту получения взятки. За весь прошлый год цифры составили 62 и 17, соответственно.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ