Красный Крест спешит на помощь. Сестры милосердия 21 века

На территории Беларуси первые общины сестер милосердия Красного Креста появились еще в XIX веке. Тогда их основной задачей была подготовка женского санитарного персонала для ухода за больными и раненными как в военное, так и в мирное время. За прошедшие годы изменилось многое. Сегодня список дел включает в себя десятки пунктов, связанных с оказанием медицинской и социальной помощи на дому пожилым и одиноко проживающим людям, людям с инвалидностью и тяжелыми хроническими заболеваниями.

Валентине Степановне Кривошеевой 82. Мозырянка бодрая и позитивная. Но все же возраст и диагнозы берут свое. Уже 4 года ее обслуживает медицинская сестра милосердия Елена Волкова. А знакомство с самой организацией Красного Креста началось намного позже.

В ковидные времена, помимо измерения давления, обязательный контроль температуры и насыщения крови кислородом. Елена Волкова привычно производит все необходимые манипуляции, работает сестрой милосердия более 30 лет. Всего на попечении сестер милосердия находятся 16 подопечных. Многие из них в очень тяжелом состоянии. За 92-летней Марией Николаевной Журко ухаживает Зинаида Семененко, сестра милосердия посещает ее более 30 лет, с того момента, как пришла на работу в Красный Крест. В обязанности сестер милосердия входит около 50 манипуляций. Медицинская и лечебная помощь, социальные услуги, такие как уборка квартиры, сходить в аптеку, магазин, оплатить коммуналку, да и просто пообщаться с одинокими пожилыми людьми. Красный Крест, пожалуй, самая известная во всем мире общественная организация. Белорусская структура продолжает устоявшиеся традиции милосердия и человеколюбия.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ