Прием по личным вопросам в Мозырском райисполкоме провел заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак. Свои проблемы пришли озвучить жители микрорайона Южный. Участки здесь начали застраивать еще в 2012-ом. Сегодня Южный – это около 300 индивидуальных домов, 5 улиц и… отсутствие возможности комфортного передвижения. Дороги выполнены в песчано-гравийном исполнении. В межсезонье они превращаются в грязное месиво. Жители Южного обивают пороги различных инстанций уже около 2 лет. Но вопрос так и не решен.
Оказалось проект до сих пор не введен в эксплуатацию, из-за невозможности организации тротуаров. А значит, нет эксплуатирующего предприятия, несущего ответственность за состояние дорожного покрытия. Периодически грейдирование и подсыпку делает заказчик объекта – Управление капитального строительства.
Представители Южного озвучили еще одну просьбу – установить светофор на перекрестке с ул. Гагарина. Это необходимо и для автомобилистов, и для пешеходов. Особое беспокойство вызывают дети, которые мало того, что не могут безопасно двигаться по улицам микрорайона, но и безопасно пересекать дорогу с очень интенсивным движением.
После окончания приема, Анатолий Сивак побывал в микрорайоне Южный. И признался, что ситуация на месте выглядит сложнее, чем виделась в кабинете. Окончательное решение: в первую очередь нужно закрыть вопросы дорожной безопасности и заняться водоотведением, ведь микрорайон находится в низине. Решить проблему может, например, пруд-накопитель или канал. Вопрос дорожного покрытия возможно будет решить только после устранения проектных недочетов. Анатолий Александрович пообещал взять проблемный вопрос микрорайона Южный на личный контроль.
«Южный» на контроле. Прием по личным вопросам провел заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.
Прием по личным вопросам в Мозырском райисполкоме провел заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак. Свои проблемы пришли озвучить жители микрорайона Южный. Участки здесь начали застраивать еще в 2012-ом. Сегодня Южный – это около 300 индивидуальных домов, 5 улиц и… отсутствие возможности комфортного передвижения. Дороги выполнены в песчано-гравийном исполнении. В межсезонье они превращаются в грязное месиво. Жители Южного обивают пороги различных инстанций уже около 2 лет. Но вопрос так и не решен.