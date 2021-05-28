«Южный» на контроле. Прием по личным вопросам провел заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.

Прием по личным вопросам в Мозырском райисполкоме провел заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак. Свои проблемы пришли озвучить жители микрорайона Южный. Участки здесь начали застраивать еще в 2012-ом. Сегодня Южный – это около 300 индивидуальных домов, 5 улиц и… отсутствие возможности комфортного передвижения. Дороги выполнены в песчано-гравийном исполнении. В межсезонье они превращаются в грязное месиво. Жители Южного обивают пороги различных инстанций уже около 2 лет. Но вопрос так и не решен.

Оказалось проект до сих пор не введен в эксплуатацию, из-за невозможности организации тротуаров. А значит, нет эксплуатирующего предприятия, несущего ответственность за состояние дорожного покрытия. Периодически грейдирование и подсыпку делает заказчик объекта – Управление капитального строительства.

Представители Южного озвучили еще одну просьбу – установить светофор на перекрестке с ул. Гагарина. Это необходимо и для автомобилистов, и для пешеходов. Особое беспокойство вызывают дети, которые мало того, что не могут безопасно двигаться по улицам микрорайона, но и безопасно пересекать дорогу с очень интенсивным движением.

После окончания приема, Анатолий Сивак побывал в микрорайоне Южный. И признался, что ситуация на месте выглядит сложнее, чем виделась в кабинете. Окончательное решение: в первую очередь нужно закрыть вопросы дорожной безопасности и заняться водоотведением, ведь микрорайон находится в низине. Решить проблему может, например, пруд-накопитель или канал. Вопрос дорожного покрытия возможно будет решить только после устранения проектных недочетов. Анатолий Александрович пообещал взять проблемный вопрос микрорайона Южный на личный контроль.