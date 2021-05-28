Заседание исполкома

Очередное заседание Мозырского райисполкома состоялось при участии членов исполкома, руководителей предприятий и организаций, а также высокопоставленных гостей. В президиуме заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак, заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Алексей Стук, заместитель прокурора Гомельской области Василий Бровко, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Олег Слинько, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский, и первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Александр Меркулов.

На рассмотрение вынесли ряд важных вопросов. Первый из них: о социально-экономическом развитии предприятий строительного комплекса за прошедший период 2021 года. С докладом по теме выступил начальник отдела архитектуры и строительства Мозырского райисполкома Евгений Рихтиков.

За 4 месяца этого года в районе введено в эксплуатацию 214 квартир, почти 18% — для граждан, состоящих на учете нуждающихся, 34% от всего введенного жилья построено с господдержкой, 64 квартиры для многодетных.

Ввиду нехватки территорий под строительство индивидуальных домов, строятся таунхаусы.

В июне завершатся работы на ул. Ленинской, а в июле стартует строительство первого электрического дома в микрорайоне «Железнодорожный».

Вторым рассмотрели вопрос о выполнении требований Директивы Президента «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Тема многогранная: производственный травматизм, промышленная безопасность, суициды, охрана жизни на воде.