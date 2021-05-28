С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

В Махновичах прошел День сельского совета. Участники мероприятия посетили ряд социальных и сельскохозяйственных объектов. Более подробно о мероприятии в выпуске новостей в понедельник.

28 мая 2021, 19:20

Комментарии запрещены
«