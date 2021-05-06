Юбилейный «солевичок» Дарина Поповец

В сентябре 2014 году в коллективный договор ОАО «Мозырьсоль» был внесен пункт, согласно которому при рождении в семье работника первого и второго ребенка – предприятие единовременно выплачивает 75 базовых величин, при рождении 3-го и последующего детей – 100 базовых величин. 11 апреля этого года на свет появилась Дарина Поповец, малышка, можно сказать, стала юбилейным ребенком – 200-тая по счету.

Праздничная делегация представителей «Мозырьсоль» в хорошем настроении и с множеством подарков в гостях у семьи солевиков Поповец. Меньше месяца назад на свет появилась долгожданная (после двух мальчиков) малышка Дарина. Во время торжественно-официального и одновременно душевного визита семья представлена сразу в трех поколениях. Бабушка проработала на предприятии 10 лет, папа работает сейчас.

Поздравления родителям, пожелания – малышке. И много подарков. Пополнению в семье солевиков на предприятии всегда рады. Папа Александр Поповец о пункте в коллективном договоре, по которому семье положена единовременная выплата в 100 базовых величин, узнал случайно. Это стало приятным сюрпризом для обоих родителей. Дарина Поповец открыла счет новорожденных солевиков на третью сотню. Кстати, «Мозырьсоль» славится своими семейными династиями. И в этом есть свои плюсы. Легче проходит адаптация новых работников, а еще сказывается и психологический фактор – ведь дети как минимум стремятся по профессионализму и отношению к работе соответствовать производственному уровню своих родителей, а как максимом, их превзойти.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ