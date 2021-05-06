Праздничный концерт к 9 Мая. Подарок Мозырю и его жителям от педагогического университета

Праздничный концерт – подарок Мозырю и его жителям от педагогического университета. Большое мероприятие прошло в Городском Дворце культуры.

Большой концерт к 9 мая студенты и преподаватели Мозырского педуниверситета готовят ежегодно. И уже во второй раз главная сцена мероприятия – в Городском Дворце культуры. В зале накануне собрались разные поколения, чтобы подтвердить: идти к победе во все времена легче с верой в сердце, любовью и музыкой.

Участниками нынешнего праздничного концерта стали не только одаренные студенты и талантливые педагоги, но и юные дарования музыкальной школы №2. За декоративное оформление фотозоны возле зала отвечал Калинковичско-Мозырский клуб «Поиск». Литературно-музыкальная композиция «Хатынь», танцевальные номера, легендарные «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» и «День победы». Знакомые с детства мелодии звучали на протяжении двух часов.

До главных праздничных торжеств осталась пара дней. Но уже сейчас у многих мозырян приподнятое настроение. День Победы – праздник всенародно любимый и уважаемый. А концерт от творческой молодежи – уже одна из его традиций.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ