Одно из самых мощных оружий Великой отечественной с нежным девичьим именем «Катюша» пополнило уникальный музей военный техники под открытым небом

Курган Славы – знаковое для мозырян место, место памяти и скорби. Здесь расположена братская могила героев, которые участвовали в освобождении Мозыря, малолетним узникам концлагерей, воинам интернационалистов. 5 лет назад здесь начал создаваться музей военной техники под открытом небом, накануне 76 годовщины победы экспозиция пополнилась новым экспонатом.

Эту пусковую реактивную установку залпового огня боялись фашисты. Одно из самых мощных оружий Великой отечественной с нежным девичьим именем «Катюша». Легендарная установка пополнила уникальный музей военный техники, расположенный на Кургане Славы. Правда, это не списанное орудие, как все предыдущие экспонаты, а муляж, но выполненный ювелирно по чертежам с учетом тактико-технических данных. Установка «Катюши» – это давняя задумка ветеранов 33-й гвардейской Свирской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии. Идею реализовали благодаря неравнодушным, тем, кто с уважением относится к

военной памяти.

«Катюша» стала 7 по счету экспонатом музея военной техники. Напомним, создание уникальной экспозиции началось в сентябре 2016. Первым появился боевой танк Т-80, далее десантный бронетранспортер, боевая машина пехоты, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Нона». Все это современная военная техника, большинство и сейчас находится на вооружении белорусской армии. «Катюша» – это часть боевой истории, прародич современных систем залпового огня.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ