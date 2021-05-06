В Городском Дворце культуры открыли выставку. Экспозиция представлена Министерством иностранных дел и собрана из фондов Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Передвижная выставка «Советско-германская война. Украинский акцент» прибыла в Мозырь. Эти фотографии и документы уже видели посетители столичного музея Великой Отечественной войны и Брестской крепости, жители нескольких белорусских городов. В дни, когда празднуется 76-летие Победы, экспонаты из фондов Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, могут увидеть мозыряне. Проект реализуется под эгидой Посольства Украины в Беларуси, и рассказывает о подвигах украинцев в годы войны и потерях.

Открывая выставку, Иван Степанович много говорил о пересечении судеб украинских и белорусских воинов и их семей. Разрушенные и уничтоженные города и села, промышленные предприятия и железнодорожные станции, разграбленные сокровищницы музеев. Не вернувшиеся домой сыновья и дочери. Погибшие мирные граждане. За каждым фотокадром выставки – боль войны, стойкость и героизм всего советского народа. Прикоснуться к истории через фотодокументальную выставку может каждый житель и гость нашего города.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ