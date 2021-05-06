Ольга Александровна Щербенко. Рассказ о мужественной женщине, чье детство и юность опалила война

В канун 9 Мая все внимание ветеранам и свидетелям войны. Именно их воспоминания позволяют заполнить пробелы в наших знаниях о событиях Великой Отечественной. В следующем сюжете – рассказ о мужественной женщине, чье детство и юность опалила война.

Ольга Александровна Щербенко встречает нас в добром настроении. Сегодня она стала горожанкой. Живет в квартире вместе с дочерью. Но всю свою жизнь трудилась на земле: жила в деревне Капличи, Калинковичского района. Там же ее настигла война. В 41 году Ольге Александровне было всего 13. Отца забрали на фронт. Когда фашисты пришли в Капличи, семье Ольги Александровны пришлось оставить родной дом. А уже в 1944 году, после освобождения Калинковичского района, 16-летняя Ольга пошла работать в специальный санитарный поезд, следовавший за армией. Сегодня поздравить Ольгу Александровну с праздником Победы пришли представители депутатского корпуса, коммунальных служб и общественных организаций. Цветы и подарки – это та малость, которая отражает нашу благодарность людям, приближавшим Великую Победу. От них – уже традиционное пожелание мира.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ