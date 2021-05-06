От сердца. Мозырский предприниматель Воскан Чобанян уже 23 года поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны

76 лет прошло со дня Победы. К сожалению, с каждым годом все больше уходит ветеранов. Поэтому так важно тем, кто сейчас жив, говорить слова благодарности за подвиг, который они совершили. Мозырский предприниматель Воскан Чобанян делает это уже на протяжении 23 лет. Нынешнее поздравительное мероприятие прошло совместно с военным комиссариатом.

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Абрамов принимает гостей. Гости пришли с цветами, подарками и словами благодарности.

Николай Федорович на войне был сапером. 9 мая 1945 года встретил далеко от родных мест.

Александру Иосифовичу Игнатовичу в это 9 мая исполнится 98 лет. Годы, конечно, берут свое, но ветеран еще не решил, пойдет ли на праздник, посмотрит по самочувствию.

Николаю Ивановичу Корчакову 96 лет. Ветеран о войне вспоминать не любит. Сегодня ему не верится, что такое было на самом деле.

Мозырский предприниматель Воскан Чобанян первую поздравительную акцию провел еще в 1998 году. На тот момент в Мозырском районе было 317 ветеранов, к 76 годовщине Победы осталось 12.

Уже в это воскресенье мозыряне будут отмечать 76 годовщину Победы – праздник, который объединяет поколения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ