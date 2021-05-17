Хотела сократить дорогу, но потерялась. В воскресенье в Каменской Рудне искали женщину

16 мая в 22-18 спасателям поступил сигнал о том, вблизи д. Рудня Каменская Мозырского района в лесном массиве потерялась женщина, сообщает Гомельское областное управление МЧС. Потерявшаяся 1980 г.р. возвращалась домой от родителей, проживающих в д. Рудня Каменская. Она решила сократить путь и пойти к автобусной остановке через лес, но в итоге заблудилась. На поиски были направлены спасатели Мозырского района, сотрудники ОВД Мозырского райисполкома. В 23-30 женщину обнаружили в двух километрах от д. Каменка, в медицинской помощи он не нуждалась.