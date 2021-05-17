«Моя семья – моя страна». Яркий семейный спортивный праздник в СТК «Старт»

«Моя семья – моя страна» — под таким названием проходит республиканская акция, посвященная Дню семьи. Накануне в стенах спортивно-технического клуба «Старт» прошел яркий семейный спортивный праздник! Море позитива, веселые состязания и призы от первичной профсоюзной организации. Своими эмоциями участники состязаний поделились с нашей съемочной группой.

В зале спортивно-технического клуба «Старт» накануне собрались заводчане, которые дорожат каждой минутой проведенной в кругу своих близких. Три семьи стали участниками яркого спортивного праздника, организованного первичной организацией Белхимпрофсоюза Мозырского НПЗ.

Когда родители и дети плечом к плечу отстаивают честь семьи – это, безусловно, сближает. А организаторы мероприятия постарались на славу: у каждой семьи был шанс показать сплоченность и командный дух, показать спортивную подготовку и ловкость, проявить интеллектуальные и творческие способности. Чего только стоил портрет главы семьи, нарисованный на скорую руку! Строгое, но оптимистично настроенное жюри, внимательно следило за ходом баталий. В некоторых конкурсах решали буквально секунды. Помогали умение быстро перестраиваться и искать нестандартные решения и… хороший аппетит.

Бытует мнение, пап и сыновей всегда сложно «раскачать» и нужно заставлять участвовать в конкурсах и проектах. И тут заводчане легко уничтожают стереотипы.

Каждый дружный семейный подряд, конечно, был настроен на победу. Но важным назвали эмоции, которые и взрослым, и детям подарило веселое соревнование.

В итоге первое место заняла дружная семья Ворониных, на втором оказались позитивные Барановы, на третьем – искренняя и энергичная семья Ерош. Победителям и призерам вручили подарки от Белхимпрофсоюза и памятные дипломы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ