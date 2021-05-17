Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам. У Мозырского района в копилке 14 дипломов

Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Ежегодно в Беларуси проводится республиканская олимпиада по 18 учебным предметам. В нынешнем году на заключительном этапе Гомельскую область представляли 229 ребят из 15 районов, Гомеля, областных лицеев и колледжа-филиала БелГУТа. Дипломами награжден 121 учащийся. Это самый лучший показатель региона за все время проведения олимпиад. Каждый второй представитель региона стал победителем. В рейтинге областей Гомельская заняла вторую позицию, уступив всего три диплома Витебской области. Представители региона получили дипломы по всем 18 учебным предметам. При этом на счету гомельских интеллектуалов 25 дипломов I степени, 40 — II и 56 — III.

Анализ показал, что в разрезе области лучшие результаты — у школьников Железнодорожного и Советского районов Гомеля (по 19 дипломов), Центрального (16) и Мозырского (14).