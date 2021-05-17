В белорусской столице с поличным задержали наркодилера из Мозыря. 24-летний парень рассказал, что продавая мефедрон, хотел заработать деньги на квартиру.

24-летний мозырянин намеревался сбыть в белорусской столице 480 граммов мефедрона. Но был задержан с поличным.

Рассказывает Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ КМ ГУВД Мингорисполкома полковник милиции: «Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД г.Минска совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома установили личность крупного сбытчика наркотиков. Неработающий житель города Мозырь намеревался сбыть на территории Минска 480 граммов мефедрона. По информации оперативников, 24-летний молодой человек снимал квартиру в Минске и работал на интернет-магазин по продаже психотропа. Он раскладывал наркотик в разных районах столицы и за пределами города. Мужчину задержали с поличным в момент, когда тот готовил тайники для психотропа. При себе у гражданина обнаружено около 100 граммов закладок с наркотиком, а также в тайниках и закладках на территории минского района обнаружено еще около 380 граммов»

На съемной квартире у задержанного нашли весы, пакеты, перчатки, изоленту и респираторы. Мозырянин рассказал, сбывая наркотики, хотел заработать большие деньги. В его биографии уже есть судимость за хулиганство. После окончания проверки Центральным РОСК города Минска, действиям мужчины будет дана правовая проверка.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ