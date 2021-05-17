Комитет государственного контроля Гомельской области 18 мая проведет «горячие телефонные линии. Обсуждаемые темы: доступность рынков Гомельской области для производителей продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства и организация и качество питания в учреждениях общего среднего образования.

Горячая телефонная линия Комитета государственного контроля Гомельской области по вопросу доступности рынков Гомельской области для производителей продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства пройдет 18 мая с 10-00 до 12-00 часов. С 11 до 12 на связи с жителями области будет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Соловьева. Со специалистом можно обсудить организацию и качество питания в учреждениях общего среднего образования Гомельской области. Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.