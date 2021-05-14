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Рубрика: Новости

Встречу со студентами Мозырского политехнического колледжа провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко

14 мая 2021, 18:36

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