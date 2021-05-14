Отсутствие примера от руководства, формализм и пресловутый «человеческий фактор». Мобильная группа Мозырского райисполкома побывала с инспекцией на строительных площадках города. Жесткие цифры статистики – в репортаже Екатерины Юрченко.

Статистика производственных травм в Мозырском районе не радует. Уже пять случаев с тяжелыми последствиями, причем четыре из них – в строительной сфере. Сегодня на нескольких стройплощадках побывала мобильная группа из числа представителей контролирующих органов. Несмотря на ужесточенный контроль, список из замечаний руководителям получился внушительный.

Визитеров с проверкой на стройплощадке «Мозырьпромстроя» не ожидали. Но традиционный в работе мобильной группы алкотестер прошли все. Пока часть гостей осматривали бытовые помещения и общались с прорабами и рабочими, другие внимательно изучали детали организации работы на строительной площадке. Впрочем, многое оказалось на поверхности. Отдельное внимание – оформлению документации. И здесь – много белых пятен. Тут «не дописали», тут – немного схалтурили. В народе о такой ситуации говорят, «пока петух не клюнет». В переводе с языка мудрого на язык простой – то, что сейчас кажется мелочью, впоследствии может сыграть роковую роль. Специалисты говорят, процесс воспитания культуры производства трудоемкий. И начинать его следует со школьной скамьи и воспитания ответственности, в первую очередь, перед сами собой. Одна из главных задач мобильной группы – еще раз напомнить коллективам предприятий о том, что в безопасности труда заинтересованы все: и работник, и наниматель, и контролирующие структуры.

Посещение стройплощадок и других объектов будут продолжены: сейчас в Мозыре продолжается месячник безопасности в строительстве. Предприятиям, которые проверили сегодня, — «Мозырьпромстрою» и Мозырскому ДСК, — отведено время на наведение порядка. После чего специалисты энерго- и промнадзора, МЧС и охраны труда могут приехать с повторным визитом. В случае, если недостатки не устранят, система предупреждения рискует вылиться в административное наказание. Кстати, в прошлом году мозырские строители сдали 60 600 квадратов жилья. Задача на нынешний сезон – удержать высокий темп в своей отрасли. Но самое важное, чтобы в остальные семь с половиной месяцев 21-го каждый работник вернулся домой живым и невредимым.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ