«Музычная карусель». Известный конкурс ансамблей народной музыки, песни и танца собрал в ГДК 13 коллективов

В Городском Дворце культуры несколько часов подряд звучали красивейшие белорусские мелодии. Здесь прошел областной конкурс ансамблей народной музыки, песни и танца «Музычная карусель».

«Музычная карусель». Известный конкурс ансамблей народной музыки, песни и танца собрал 13 коллективов из Мозыря, Наровли, Речицы, Гомеля, Жлобина и других городов. В названии каждого ансамбля обязательно есть слово «народный» или «образцовый», что говорит о статусе и уровне мастерства. По регламенту колоритные артисты представляют жюри три номера – песни на белорусском языке и народные танцы.

Стоит сказать, артисты народных ансамблей – действительно уникальные личности. Только представьте: в одном номере нужно чисто спеть, в нужный момент сыграть соло да еще и на подтанцовку выйти. Конкурс «Музычная карусель» показал самобытность и фольклор в современном мире могут быть интересными и популярными. Веселье с национальным колоритом царило в Городском Дворце культуры несколько часов. Победителей и призеров наградили в нескольких номинациях.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ