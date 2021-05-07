«Великая Победа объединяет народы». Телемост

В калинковичском краеведческом музее состоялся Международный телемост под названием «Великая Победа объединяет народы». Посвятили мероприятие 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне. Посредством современной коммуникации участие в телемосте приняли множество городов и стран.

В канун праздника 9 Мая в краеведческом музее Калинковичей состоялся телемост, посвященный 76-й годовщине победы советского народа в Великой отечественной войне. Великая Победа снова объединила народы. Среди участников онлайн-встречи представители десятков городов и стран. Воспитанники военно-патриотических объединений, члены поисковых отрядов, представители ветеранских и общественных организаций, органов власти из множества уголков и городов Российской Федерации, Беларуси, Армении, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана, далеких Кипра, Израиля, Сербии; жители городов-героев Москва, Севастополь, Волгоград, Тула, Керч, Новороссийск, Ленинград, Смоленск. Главная цель онлайн общения – вспомнить события войны, рассказать о дне сегодняшнем. От Беларуси участие в мероприятии, кроме представителей Минска и Бреста, приняли жители Калинковичей и Мозыря. Калинковичско-Мозырский военно-исторический клуб «Поиск» уже много лет занимается реконструкцией боев. Еще одно важное направление – поиск без вести пропавших.

Евгению Сергиенко от имени Калинковичского райисполкома вручили благодарственное письмо. Работы для поисковиков и сегодня очень много.

Инициатором проведения международного телемоста стал оргкомитет международного социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы» из России.

Общение продолжалось несколько часов. Участники из разных стран вспоминали, как их отцы, деды и прадеды, забывая о национальностях, вместе отстаивали право на свободу. Вклад в Великую Победу внесли все республики бывшего СССР. В войне погибло более 20 миллионов советских граждан. Говорят, если почтить минутой молчания каждого погибшего в отдельности, потребуется молчать больше 38 лет. Но лучше не молчать, а говорить. Десятки людей из разных уголков света вспоминали события 76-летней давности. И конечно поздравляли друг друга с предстоящим праздником Победы.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ