Дань уважения тем, кто добывал Победу. Поход по местам захоронений и воинской славы

Сохранить священную историю для будущих поколений – одна из центральных задач общественных организаций. Активистки Мозырского отделения Белорусского Союза женщин пригласили старшеклассников в необычный поход. Интересный маршрут проложили через памятники, захоронения, места воинской славы, связанные с Великой Отечественной войной.

Дань уважения тем, кто добывал Победу в Великой Отечественной войне, школьники отдавали, возлагая цветы и читая стихи.

Такие мероприятия – важное направление в работе по воспитанию у молодежи уважения к культурному и историческому прошлому Беларуси и Мозырского края, к героическим традициям советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ