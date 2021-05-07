В канун Дня Великой Победы в Калинковичском районе прошла легкоатлетическая эстафета. Она стала уже традиционной, 34 по счету и превратилась в небольшой спортивный праздник. В этом году участие в соревнованиях приняли 20 команд, больше 300 человек. Это работающая молодежь, школьники и учащиеся колледжей. В каждой команде 11 человек, 4 из которых – девушки. Старт был дан на центральной площади. Передавая эстафетную палочку, ребята пробежали по улицам города всего около 8 километров, которые были разбиты на 11 этапов. Среди участников немало новичков, но есть и те, кто принимает участие в эстафете каждый год. Финишировали ребята тоже на центральной площади. Первое место среди учреждений образования заняла команда средней школы №7. Среди предприятий лучшей стала команда Калинковичского мясокомбината. Команда Полесского государственного аграрного колледжа обошла своих соперников команду профессионального аграрно-технический лицея.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ